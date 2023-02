Fais comme l’oiseau Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Fais comme l'oiseau, 9 mars 2023, Bourges

2023-03-09 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-09 Bourges

Cher Le BAO-PAO est une baguette assistée par un ordinateur et une puce à l’oreille. Parce que jouer, c’est agir, laisser aller son imagination, ses émotions et simultanément trouver une forme pour les exprimer, les partager avec d’autres dans le plaisir. Gratuit et ouvert à tous. Proposer à des personnes en situation de handicap mental un atelier musical adapté grâce à un instrument de musique ludique et simple à utiliser : le BAO PAO. +33 2 48 69 98 98 Fais comme l’oiseau

Bourges

