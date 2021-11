Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Fais ça court #5 Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Fais ça court #5 Trébeurden, 14 novembre 2021, Trébeurden.

2021-11-14 15:00:00 – 2021-11-14 21:00:00

Trébeurden Côtes d’Armor Un festival de courts métrages à Trébeurden.

Pour cette 5ème édition du festival “Fais ça Court” avec 3 séances de courts métrages, le thème est “Famille(s)”.

Des comédies, du cinéma d’animation pour les petits et les grands, du drame, du documentaire, pour que nous nous retrouvions enfin, en famille, entre amis ou en solo, devant un écran de cinéma, ensemble. http://www.tregorcinema.com/ Un festival de courts métrages à Trébeurden.

