Espace Vauban, le vendredi 15 octobre à 20:30

**• Insólito UniVerso •** Imaginez Stereolab et The Heliocentrics en train de planer en vacances en Amérique du Sud. Insólito UniVerso vous embarque dans un voyage sonore au cœur des musiques traditionnelles vénézuéliennes, dans une ambiance électronique et psychédélique. **• Fairuz for lunch •** Sur scène, ils expérimentent de quoi déboucher sur un déséquilibre périlleux, jonglant entre synthé chancelant, pilonnage polyrythmique et improvisation contrôlée, le tout sur fond de regain de tensions au Moyen Orient. Si les chances d’une issue diplomatique sont minces, l’expérience devrait toutefois être révolutionnaire et inédite. Wassim Halal synthétiseurs, électronique . Gregory Dargent synthétiseurs, électronique Gabriel Valtchev batterie

De 8 à 14 €

De la musique psychédélique du Venezuela, et des synthés désorientés Espace Vauban 17 AVENUE CLEMENCEAU, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T23:00:00

