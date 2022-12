Gala de Reconnaissance 2023 – Édition AIFQ Fairmont Le Reine Elizabeth, 30 mars 2023, Montréal.

Chaque année, la CCI Française au Canada est fière de célébrer les performances des meilleures entreprises françaises, canadiennes et québécoises qui tissent la toile d'affaires franco-québécoise.

Fairmont Le Reine Elizabeth 900 Boulevard René-Lévesque Ouest QC H3B 4A5 Montréal Canada Montréal H3B 4A5 Agglomération de Montréal Québec

Le Gala de Reconnaissance

Chaque année, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada est fière de reconnaître et de souligner les performances des meilleures entreprises françaises et canadiennes qui tissent la toile d’affaires franco-canadienne.

Cette année la CCI Française au Canada vous invite à nouveau pour une soirée prestigieuse et festive, qui récompensera les entreprises et entrepreneurs français et canadiens s’étant démarqués au cours de cette dernière année en France et au Canada.

Année de l’Innovation Franco-Québécoise

Comme l’ont annoncé les premiers ministres québécois et français, 2023 sera l’Année de l’Innovation Franco-Québécoise (AIFQ). Les thématiques de la transition écologique, l’environnement, l’économie numérique, l’innovation sociale et l’économie sociale et solidaire seront au cœur des différentes initiatives prévues dans la collaboration économique entre les deux pays.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada, réel pont transatlantique, a pour mission de favoriser les échanges franco-québécois. Dans le cadre de l’Année de l’Innovation Franco-Québécoise, nous souhaitons nous associer cette année à cette initiative du Consulat de France à Québec et du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec pour proposer un Gala de Reconnaissance dédié à l’Innovation franco-québécoise.

Celui-ci récompensera les catégories suivantes :

– Prix de la Meilleure Réussite française au Québec​, Catégorie Startup Bleu Blanc Tech

– Prix de la Meilleure Réussite française au Québec​, Catégorie TPE-PME​

– Prix de la Meilleure Réussite française au Québec​, Catégorie Grands Groupes ​

– Prix de la Meilleure Réussite québécoise en France​

– Prix de la Meilleure Collaboration franco-québécoise ​

– Prix Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE/ESG)

Venez retrouver la grande communauté d’affaires franco-québécoise et découvrir de belles réussites !



