Faire une table de fête avec du papier peint de récupération Le Recycl'lab Marne, Reims

Faire une table de fête avec du papier peint de récupération Le Recycl’lab, 24 novembre 2021, Reims. Faire une table de fête avec du papier peint de récupération

Le Recycl’lab, le mercredi 24 novembre à 14:00

[Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=35&tempos=0)

Sur inscription, gratuit

Totalement tendance et économique Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

