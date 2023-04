Faire un tour sur soi-même • un spectacle de Matthieu Gary La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mardi 23 mai 2023

de 20h00 à 21h15

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant tarifs libres 10, 15 ou 20€ (c’est vous qui choisissez !) Une étude très personnelle sur le saut périlleux par Matthieu Gary. On vient voir 34 sauts périlleux arrière, 2 saltos avant, 1 costal et 1 full à l’arrêt. On vient écouter un acrobate raconter son premier salto, donner un cours de nomenclature acrobatique (pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un full à l’arrêt), répondre à la question que tout le monde se pose, à savoir : est-ce qu’un saut périlleux, c’est périlleux ?, s’appuyer sur des études de brillants neurologues pour justifier son obsession pour les vidéos de gens qui tombent… La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-volte-cirque-faire-un-tour-sur-soi-meme 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1216&lng=1

Etienne Charles

