« Faire un avec la vie » au Dodécadôme à Baume Rousse

« Faire un avec la vie » au Dodécadôme à Baume Rousse, 14 juillet 2022, . « Faire un avec la vie » au Dodécadôme à Baume Rousse



2022-07-14 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-19 17:00:00 17:00:00 Retraite de Kundalini Yoga-Méditation en Non Dualité « Faire Un avec la vie » avec KAMALA: une immersion totale dans cet enseignement pour sentir et faire un avec le moment présent. Une véritable expérience d’éveil à soi. kamala@omkamala.com dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville