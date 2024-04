Faire tinter toutes les langues avec Najoua Darwiche Bibliothèque Bellevue – Maison des Arts Saint-Herblain, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 16:00 –

Gratuit : oui

Venez écouter des contes de différents pays et vous amuser des péripéties des héros et héroïnes. Auriez-vous fait les mêmes choix qu’eux ? Et pourquoi ne pas raconter vous aussi une histoire dans la langue que vous aimez.

Bibliothèque Bellevue – Maison des Arts Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 52 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr