“Faire son cinéma” par Peter Szendy La Maison de la Poésie Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

C’est une école pas comme les autres. On pourrait l’appeler « l’école du dimanche ». On peut venir avec ses amis avec les parents ou les grands-parents, en famille ou tout seul, adulte ou enfant, pour rencontrer, écouter et dialoguer avec les plus grands, philosophes, historiens, plasticiens, musiciens, géographes, astrophysiciens, écrivains, mathématiciens, cuisiniers…

Tous passionnés par leur métier et leur recherche ont accepté de venir partager leurs savoirs : Ulysse, le Minotaure, les mots, les images, la guerre, l’amour, la mort, la fête, l’amitié, les trous noirs, le langage, la beauté, le temps, la révolte, le fini et l’infini…

On entend souvent dire : « arrête de faire ton cinéma ». Et cette phrase, on croit en général que c’est juste une façon de parler. Mais que se passerait-il si on la prenait au sérieux ? Si on imaginait qu’on fait du montage en clignant des yeux et des panoramiques en tournant la tête ? Le monde serait-il un cinéma ?

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 Paris

Contact : https://maisondelapoesieparis.com/programme/les-petites-conferences-4/

