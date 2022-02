Faire ses semis de légumes Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Faire ses semis de légumes Assat, 12 mars 2022, Assat. Faire ses semis de légumes rue du Bois CLAB 64 Assat

2022-03-12 13:30:00 – 2022-03-12 17:30:00 rue du Bois CLAB 64

Faire ses semis de légumes
Assat, 12 mars 2022, 13:30:00 – 17:30:00
rue du Bois CLAB 64
30 EUR

Cet atelier va vous apprendre à élever ses propres plants de légumes, les bonnes conditions pour obtenir une bonne levée des graines (semences, température, arrosage, soin etc.) et comment préparer le sol pour semis direct en pleine terre ; semis en châssis, en bac ou en godets. Les stagiaires repartiront avec une dizaine de semis qu'ils auront préparés au cours de l'atelier.

rue du Bois CLAB 64 Assat

