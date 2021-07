Montmagny .RDV aux Jardins partagés de la Butte Pinson,accès via rue de Pierrefitte Montmagny, Val-d'Oise Faire ses semis à l’automne pour savourer de bons légumes d’hiver .RDV aux Jardins partagés de la Butte Pinson,accès via rue de Pierrefitte Montmagny Catégories d’évènement: Montmagny

Comment préparer et réussir vos semis pour obtenir de beaux légumes d’hiver ? Comment en prendre soin ? Quand semer ? À travers cet atelier ludique, vous apprendrez à les faire en poquets, en bouteilles ou à l’aide d’une motteuse… Les jardiniers qui vous accompagneront partageront également leurs astuces et conseils pour semer en pleine terre ou sur votre balcon. Venez nombreux ! Savez-vous faire vos semis en poquets ou à l’aide d’une motteuse ? Savez-vous quand semer ? Vous aurez les réponses pendant cette animation. .RDV aux Jardins partagés de la Butte Pinson,accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny Val-d’Oise

2021-08-29T14:30:00 2021-08-29T17:00:00

