Faire ses plants bio Médiathèque de Lescure, 24 avril 2021-24 avril 2021, Lescure-d'Albigeois.

Faire ses plants bio

Médiathèque de Lescure, le samedi 24 avril à 10:00

Faire ses plants bios de légumes, de fleurs, d’aromates, c’est simple et possible. Pourquoi le faire ? Comment faire ? Pour quelles plantes ? C’est ce que nous expliquera Jérôme Goust, chroniqueur jardin de La dépêche du Midi, ancien producteur, auteur de « Le plaisir de faire ses plants bios ». Cette rencontre/conférence sera suivie d’un atelier organisé devant la médiathèque. Vous pouvez apporter des barquettes et godets pour repartir avec quelques plants. Plus d’infos sur les 48h de l’agriculture urbaine : [[terrescitoyennes.org](terrescitoyennes.org)](terrescitoyennes.org) et [[www.les48h.fr/villes/albi](www.les48h.fr/villes/albi)](www.les48h.fr/villes/albi)

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Rencontre / atelier avec Jérôme Goust et l’association Terres Citoyennes Albigeoises

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois



2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T12:00:00