Faire passer le message du tri avec Voix Publique Cité Fertile, 30 avril 2022, Pantin.

du samedi 30 avril au samedi 2 juillet à Cité Fertile

Pour réduire la **production des déchets** et augmenter le volume des déchets triés et des plastiques recyclés, Est Ensemble propose à ses habitants de se former à des techniques innovantes pour leur donner le pouvoir de s’engager et d’agir autour d’eux.

Gratuite – lien d’inscription à venir

Pour réduire la production des déchets et augmenter le passage à l'action au geste de tri, Est Ensemble propose à ses habitants de se former aux bonnes pratiques à partager à leur entourage.

Cité Fertile 14 avenue Edouard Vaillant 93 500 PANTIN



