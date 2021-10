Valenciennes Lycée Antoine Watteau Nord, Valenciennes “Faire l’expérience de l’empathie grâce au spectacle de danse” par Christine Leroy Lycée Antoine Watteau Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

"Faire l'expérience de l'empathie grâce au spectacle de danse" par Christine Leroy

le lundi 13 décembre

Comment expliquer que le spectacle de danse puisse produire chez le spectateur une sensation d’envol, un regain de tonicité, ou même des courbatures ? Si ce n’est pas lui qui danse, le spectateur n’en est pas moins emporté corporellement par le spectacle dansé. En prenant appui sur son livre Phénoménologie de la danse : De la chair à l’éthique, nous réfléchirons avec Christine Leroy sur sa pensée de la danse-théâtre en lien avec la notion d’empathie kinesthésique.

