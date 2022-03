Faire l’amour de Anne-Marie Olivier par le Théâtre du Strapontin Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Josselin Morbihan « Aimons-nous puisque tout flambe ».

Faire l’amour est une pièce documentaire basée sur des histoires vraies, des histoires lumineuses ou terrifiantes. Faire l’amour explore la géographie de l’amour, le désir, le ravissement, les étreintes, l’incandescence, mais aussi l’attente, les pleurs, l’abandon.

