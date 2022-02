Faire la paix avec son passé Espace Rivoire, 7 octobre 2022, Vieu-d'Izenave.

Faire la paix avec son passé

du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre à Espace Rivoire

Le processus que nous vous invitons à expérimenter est conçu pour vous aider à développer une nouvelle perspective sur certaines situations de vie inconfortables que nous sommes parfois amenés à vivre. Nous savons que ce sont nos croyances (l’association de nos pensées et de nos émotions liées à notre histoire passée) qui filtrent nos expériences. Notre regard sur le monde et la vie est directement influencé par celles-ci. Ces croyances peuvent être transcendées par une méthode de transformation psycho-corporelle qui a aidé déjà des milliers de personnes à travers le monde et qui a fait l’objet de 40 années de recherche en psychologie, neurologie, physiologie… Par une approche mentale utilisant un processus d’introspection continue, et d’écriture répétée, ce travail nous permet d’équilibrer nos perceptions en prenant conscience des charges émotionnelles liées à des situations vécues dans le passé et qui nous bloquent dans le présent. Nous apprendrons à transformer ces barrières émotionnelles, à aimer notre passé, afin d’aimer notre présent, et ainsi avoir une vision juste et claire de ce que l’on désire, sans peur, ni culpabilité pour le futur. Les bénéfices : une meilleure maitrise émotionnelle, une plus grande compréhension des lois universelles, une capacité à rester focus et à diriger sa vie dans le sens de ses aspirations. ​[https://www.communiquer-en-conscience.org/fairelapaixavecsonpasse](https://www.communiquer-en-conscience.org/fairelapaixavecsonpasse)

750€TTC le WE (hébergement et repas compris)

Transformer ses croyances limitantes

Espace Rivoire vieu d’izenave Vieu-d’Izenave Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:00:00 2022-10-07T22:00:00;2022-10-08T09:00:00 2022-10-08T18:00:00;2022-10-09T09:00:00 2022-10-09T18:00:00