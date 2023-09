Faire justice- Rencontre-débat avec Elsa Deck Marsault Librairie La Petite Ourcq Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h30 à 21h00

Public adolescents adultes. gratuit
contact@lapetiteourcq.fr

Discussion avec l'autrice Elsa Deck Marsault sur son essai qui vient de paraitre et qui parle de justice réparatrice « Faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la luttes contre les violences sexistes » (la Fabrique Editions)

Librairie La Petite Ourcq
169 avenue jean jaures
75019 Paris
Contact : +33183878983
contact@lapetiteourcq.fr

Librairie La Petite Ourcq
169 avenue jean jaures
Paris

