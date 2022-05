FAIRE FLEURIR – COLLECTIF HINTERLAND Gorges du Tarn Causses, 6 mai 2022, Gorges du Tarn Causses.

FAIRE FLEURIR – COLLECTIF HINTERLAND Gorges du Tarn Causses

2022-05-06 – 2022-05-06

Gorges du Tarn Causses Lozère

Gorges du Tarn Causses Du lundi 2 au samedi 7 mai 2022 Scènes Croisées accueille en résidence au Domaine départemental de Boissets le Collectif Hinterland pour leur prochain projet de création « Faire fleurir » Inukshuk de Nicolas Fayol / Ben Lupus / Alex Van Pelt / Jéronimo Roé

INUKSHUK signifie « agir en tant qu’être humain ».

Un INUKSHUK, en inuit, est un empilement de pierres. Pour « lier leurs pensées » à des endroits lointains et familiers, ceux qui se trouvaient loin de chez eux, les construisaient.

Notre INUKSHUK met en présence un danseur, des cailloux, deux musiciens et tout un climat d’ombres et de lumières dans un espace terriblement réduit en hauteur. Assis tout autour de cette caverne de voiles sans parois, le public observe une inclinaison imposée vers le sol. Tout se déroule à une hauteur qui ne permet pas à l’homme de s’ériger sur ces deux jambes, debout. Comme dans un endroit souterrain, dans un lieu reclus, secret ou inaccessible, quelques humains se lient à la recherche d’un corps capable de tenir à quatre pattes.

Il y aura de quoi construire, en miniature, de nombreux inuksuits, et une infinités de techniques pour garder de la hauteur quand bien même le ciel risquerait de nous tomber sur la tête.

Sortie de résidence le vendredi 6 mai à 19H

Entrée libre / Réservations obligatoires au 04 66 65 75 75 (jauge limitée)

Pot offert à l’issue de la sortie de résidence

Du lundi 2 au samedi 7 mai 2022 Scènes Croisées accueille en résidence au Domaine départemental de Boissets le Collectif Hinterland pour leur prochain projet de création « Faire fleurir » Inukshuk de Nicolas Fayol / Ben Lupus / Alex Van Pelt / Jéroni…

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Du lundi 2 au samedi 7 mai 2022 Scènes Croisées accueille en résidence au Domaine départemental de Boissets le Collectif Hinterland pour leur prochain projet de création « Faire fleurir » Inukshuk de Nicolas Fayol / Ben Lupus / Alex Van Pelt / Jéronimo Roé

INUKSHUK signifie « agir en tant qu’être humain ».

Un INUKSHUK, en inuit, est un empilement de pierres. Pour « lier leurs pensées » à des endroits lointains et familiers, ceux qui se trouvaient loin de chez eux, les construisaient.

Notre INUKSHUK met en présence un danseur, des cailloux, deux musiciens et tout un climat d’ombres et de lumières dans un espace terriblement réduit en hauteur. Assis tout autour de cette caverne de voiles sans parois, le public observe une inclinaison imposée vers le sol. Tout se déroule à une hauteur qui ne permet pas à l’homme de s’ériger sur ces deux jambes, debout. Comme dans un endroit souterrain, dans un lieu reclus, secret ou inaccessible, quelques humains se lient à la recherche d’un corps capable de tenir à quatre pattes.

Il y aura de quoi construire, en miniature, de nombreux inuksuits, et une infinités de techniques pour garder de la hauteur quand bien même le ciel risquerait de nous tomber sur la tête.

Sortie de résidence le vendredi 6 mai à 19H

Entrée libre / Réservations obligatoires au 04 66 65 75 75 (jauge limitée)

Pot offert à l’issue de la sortie de résidence

Collectif Hinterland

Gorges du Tarn Causses

dernière mise à jour : 2022-04-25 par 48 – OT Gorges du Tarn Causses & Cévennes