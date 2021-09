Genève MEG Genève Faire face au changement climatique à travers les savoirs traditionnels MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

MEG, le vendredi 1 octobre à 12:30

En 2017, la ville de Metlakatla en Alaska a publié un plan d’adaptation au changement climatique. Les précipitations se réduisent et l’augmentation de la température des rivières affecte la survie des saumons. Nous accueillons David Boxley, Kandi McGilton et Gavin Hudson, trois artistes d’Alaska qui mobilisent leurs savoirs traditionnels pour répondre à cet enjeu. Les artistes interviendront en anglais. Une traduction simultanée en français sera proposée.

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Rencontre avec David Boxley, Kandi McGilton et Gavin Hudson, artistes du peuple Ts’msyen d’Alaska. Exposition temporaire. Le vendredi 1er octobre à 12h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T12:30:00 2021-10-01T13:15:00

