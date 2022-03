Faire face à l’inflation : atelier pour les entrepreneurs et commerçants Rémalard en Perche, 25 avril 2022, Rémalard en Perche.

Faire face à l’inflation : atelier pour les entrepreneurs et commerçants Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-04-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-25 Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

La médiathèque de Rémalard-en-Perche accueille Jean Girard pour un atelier consacré à l’inflation et aux solutions pour y faire face. Directeur financier de filiales de sociétés françaises à l’étranger et facilitateur d’affaires en Argentine et au Chili, Jean Girard présentera quelques pistes de réflexion pour intégrer cette donnée dans le fonctionnement de l’entreprise.

« J’ai travaillé dans plusieurs pays confrontés à une forte inflation, notamment ces 20 dernières années en Argentine où nous avons connu des taux d’inflation entre 30 et 50% chaque année », explique Jean Girard. « C’est un paramètre que les entrepreneurs apprennent à intégrer dans leurs outils de gestion : comment rééquilibrer un budget, définir un calendrier, une politique d’achat adaptée ou s’asseoir avec des fournisseurs et des clients pour discuter des évolutions possibles… »

Pratique : atelier gratuit ouvert aux entrepreneurs, commerçants… à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. Inscription au 02 33 83 65 93 ou mediatheque@remalard-en-perche.com

