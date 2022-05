Faire et défaire le genre (et autres inégalités) dans les espaces scolaires Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Table ronde Avec Fabrice Dhume, sociologue, associé à l'URMIS / IC Migrations et Joelle Magar-Braeuner, sociologue et formatrice indépendante. Animée par Ekaterina Panyukina, chargée de mission à la direction ville inclusive et lutte contre les discriminations de la Ville de Villeurbanne Ces dernières années, les inégalités filles garçons dans les cours d'école attirent l'attention et des expérimentations émergent pour « dégenrer » ces espaces. Au-delà de l'évidence de domination des garçons dans ces espaces, comment prendre en compte d'autres formes d'inégalités, qui s'expriment également dans la classe ou à la cantine ? Suffit-il d'agir sur les configurations spatiales pour faire advenir l'égalité ? Cette table ronde cherchera à prendre en compte les rapports de pouvoir, de sexe, d'origine et de classe, dans des espaces sociaux de l'école. Ces échanges seront aussi l'occasion de revenir sur le projet villeurbannais de lutte contre les discriminations ethno-genrées à l'orientation scolaire, « Discri-O ».

