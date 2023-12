Exposition « Plein air » Faire en fer Montvalent, 4 décembre 2023, Montvalent.

Montvalent,Lot

Parc d’exposition sculpture en fer de récup en pleine nature, lieu de promenade.

Tout public, accès libre..

2024-03-01 fin : 2024-09-01 . EUR.

Faire en fer Goudou haut

Montvalent 46600 Lot Occitanie



Recycled iron sculpture exhibition park in the heart of nature, a place for walking.

Open to all, free access.

Parque de exposiciones de esculturas de hierro reciclado en plena naturaleza, un lugar para pasear.

Abierto a todos, acceso gratuito.

Ausstellungspark mit Skulpturen aus Schrott-Eisen inmitten der Natur, Ort für Spaziergänge.

Für alle Altersgruppen, freier Zugang.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne