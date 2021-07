Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Faire des histoires : atelier écriture Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Dans cet atelier ouvert à tous je vous propose de venir avec vos envies d’histoires. Celles que vous n’avez jamais osé écrire, celles auxquelles vous pensez quelquefois, juste comme ça et qui pourraient exister…Exister, mais peut-être sous une autre forme. Laquelle ?Comment écrire quand on le désire ?Est-il nécessaire d’écrire un livre pour y parvenir ? Ecrire de la musique, du slam, du rap, des listes, des contes oraux … Je serai là pour vous aider à penser à des directives nouvelles, vous offrir mon regard d’artiste. Je vous proposerai des extraits de littératures qui ne ressemblent à aucune autre, des collections de mots extraordinaires … Mais aussi un monde fictif qui commence à émerger de mon imagination et avec lequel nous pourrons jouer à imaginer des possibles. Il s’appelle « Révelant Nuit ». Nous serons assis dans l’herbe, sur un banc, grignotant un petit quelque chose, en recherche active ou juste dans l’écoute. Alors n’hésitez pas, venez avec vos envies, vos textes inachevés, votre imagination ou mieux, votre curiosité. Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

