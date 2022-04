Faire de l’exercice physique, est-ce vraiment fatiguant ? Schirmeck, 3 mai 2022, Schirmeck.

2022-05-03 14:30:00 – 2022-05-03 16:00:00

Schirmeck Bas-Rhin

Conférence par THUMAS HUREAU, Maître de conférences, faculté des sciences du sport, Université de Strasbourg, chercheur au Centre Européen

d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation en Physiologie de l’Exercice (CEERIPE). Faire de l’exercice physique : est-ce vraiment fatiguant ?

Paradoxalement, la fatigue associée à un effort physique est un état qui peut être recherché, ou au contraire, subi. En effet, la fatigue peut faire référence à un état physiologique normal et réversible faisant partie intégrante du processus d’entrainement, ou au contraire, à un symptôme affectant la qualité de vie des malades, comme chez les patients atteints de cancer. Cette conférence abordera « les fatigues » et proposera des recommandations pour le sportif et le patient.

