FAIRE CORPS ESSAION – SALLE THEATRE, 9 février 2023, PARIS.

FAIRE CORPS ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-07 21:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Pourquoi l’Eglise “experte en humanité”, nie-t-elle et redoute-t-elle à ce point le corps? Après le succès de « je danserai pour toi » et du « fruit de nos entrailles », Sophie Galitzine laisse entendre la parole de dizaines de religieux qui témoignent de leur rapport au corps, au désir, à la sexualité et aux émotions, et partage son expérience de femme, d’artiste et de thérapeute chrétienne. A l’heure où la société et l’Eglise blessent la sexualité de tant d’abus renouvelés, dans un monde où l’homme spirituel est coupé de ses racines charnelles, et où l’homme charnel est coupé de ses racines spirituelles, ce seul en scène contemporain, grâce au regard d’Angelo Foley, à la danseuse hip hop Magali Duclos et à la voix de l’acteur Thibault de Montalembert, invite à réconcilier le masculin et le féminin en soi, l’Orient et l’Occident, l’enfant intérieur blessé et l’adulte conscient, l’ombre et la lumière, et à tout assumer. Théâtre contemporainDurée: 1H10De et avec Sophie Galitzine Direction artistique Angelo Foleycomplicité mise en scène Florence SavignatCréation lumières Pierre Blostin FAIRE CORPS EUR27.5 27.5 euros

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

ESSAION THEATRE présente ce spectacle

Pourquoi l’Eglise “experte en humanité”, nie-t-elle et redoute-t-elle à ce point le corps?

Après le succès de « je danserai pour toi » et du « fruit de nos entrailles », Sophie Galitzine laisse entendre la parole de dizaines de religieux qui témoignent de leur rapport au corps, au désir, à la sexualité et aux émotions, et partage son expérience de femme, d’artiste et de thérapeute chrétienne.

A l’heure où la société et l’Eglise blessent la sexualité de tant d’abus renouvelés, dans un monde où l’homme spirituel est coupé de ses racines charnelles, et où l’homme charnel est coupé de ses racines spirituelles, ce seul en scène contemporain, grâce au regard d’Angelo Foley, à la danseuse hip hop Magali Duclos et à la voix de l’acteur Thibault de Montalembert, invite à réconcilier le masculin et le féminin en soi, l’Orient et l’Occident, l’enfant intérieur blessé et l’adulte conscient, l’ombre et la lumière, et à tout assumer.

Théâtre contemporain

Durée: 1H10

De et avec Sophie Galitzine

Direction artistique Angelo Foley

complicité mise en scène Florence Savignat

Création lumières Pierre Blostin

.2023-04-07.

Votre billet est ici