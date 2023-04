FAIRE CORPS Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition collective par le collectif « Faire Corps » de Sorbonne Nouvelle Inspiré de la citation tua res agitur « il s’agit de toi-même », le collectif étudiant « Faire Corps » s’interroge sur la valeur intrinsèque que possèdent nos corps. Le regard d’autrui porté sur ce dernier est un sujet complexe qui touche particulièrement la communauté queer.

A travers la photographie, le dessin et la peinture, plusieurs artistes vous proposent de découvrir leur perception du corps, à la fois intime et collective. Vernissage le 3 mai à 19h00. Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

