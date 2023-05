Faire Corps avec Lauren Bastide et Isabelle Cambourakis Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Faire Corps avec Lauren Bastide et Isabelle Cambourakis Le Carreau du Temple, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit Entrée libre Pour la rencontre de clôture du cycle Faire Corps, Lauren Bastide invite Isabelle Cambourakis, enseignante, éditrice et chercheuse indépendante ! La rencontre Pour la huitième rencontre de l’opus Faire Corps au Carreau du Temple, Lauren Bastide reçoit Isabelle Cambourakis. Enseignante, chercheuse spécialiste des mouvements sociaux, éditrice et militante écoféministe, Isabelle Cambourakis a créé la collection féministe Sorcières, au sein des éditions Cambourakis. Elle vient de préfacer la réédition de l’ouvrage de Françoise d’Eaubonne, Contre-violence ou la résistance à l’Etat (Cambourakis) qui interroge les différentes formes de résistance collective et préconise l’action directe pour lutter contre les oppressions systémiques. Isabelle Cambourakis a aussi co-écrit Retour à La Hague (Cambourakis, 2022), un texte qui témoigne des liens entre les pensées féministe et antinucléaire. Elle a participé à de nombreux rassemblements en faveur de la préservation de l’environnement et a expérimenté le corps comme outil de lutte politique. Récemment elle s’est d’ailleurs rendue en avril 2023 à Sainte-Soline pour s’opposer à la construction des mégabassines, et a assisté en première ligne aux violences infligées par les forces de l’ordre aux militant·e·s écologistes. Ensemble, Lauren Bastide et Isabelle Cambourakis exploreront l’idée de corps social. Comment le corps collectif peut-il incarner une résistance face à la violence politique ? En quoi le livre comme résistance à un ordre dominant peut-il être une métaphore du corps dans l’espace public ? Visionnez sur YouTube : Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power Dégustation de vins natures avec Fleur Godart de Vins & Volailles après la rencontre Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/5FTWCUQH 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://youtube.com/live/ueOkoFU1Vtw

