Saint-Arnoult-en-Yvelines Parc du Docteur Arsonneau Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Faire connaitre la vigne et le vin, patrimoine agricole et culturel local Parc du Docteur Arsonneau Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

Yvelines

Faire connaitre la vigne et le vin, patrimoine agricole et culturel local Parc du Docteur Arsonneau, 19 septembre 2021, Saint-Arnoult-en-Yvelines. Faire connaitre la vigne et le vin, patrimoine agricole et culturel local

Parc du Docteur Arsonneau, le dimanche 19 septembre à 10:00

L’association Le Sarment Arnolphien, créée en 2001, ayant reconstitué un vignoble sur le territoire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a pour principal objectif de favoriser la rencontre et l’échange entre les citoyens désireux de connaître l’univers de la vigne et du vin. Notre association dispense auprès de certains établissements scolaires, des journées-découverte de la vigne. Nous proposerons au public de découvrir les différentes étapes du travail de la vigne et du vin réalisé par les bénévoles depuis 20 ans. Parc du Docteur Arsonneau 18 rue des Remparts 78730 Saint Arnoult en Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu Parc du Docteur Arsonneau Adresse 18 rue des Remparts 78730 Saint Arnoult en Yvelines Ville Saint-Arnoult-en-Yvelines lieuville Parc du Docteur Arsonneau Saint-Arnoult-en-Yvelines