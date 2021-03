Trégastel Chemin du Port clos Trégastel Faire connaissance avec le territoire Chemin du Port clos Trégastel Catégorie d’évènement: Trégastel

Timothée Messager, cuisinier végétarien et animateur de cueillettes sauvages propose cette sortie dans un lieu qu’il connait bien: la baie de Kerlavos. Cette sortie sera assuré uniquement en breton, tous les niveaux sont bienvenus, aussi bien les débutants que les confirmés, chacun d’entre nous à quelque chose à apprendre. **10h30 :** rendez-vous au parking de Kerlavos (« chemin du port clos sur la carte ») dans le quartier du Golven sur la commune de Trégastel. Nous irons faire un tour sur la côte pour faire la récolte des déchets. Nous avons la chance incommensurable de vivre dans un si beau lieu à Trégastel mais c’est vraiment consternant lorsque l’on part en promenade de voir autant de déchets sur les bords de chemins.

Prenez des sacs en plastique (des costauds) avec vous pour mettre vos déchets dedans.

**12h30 :** Nous irons pique-niquer quelque part sur la côte, selon l’endroit où nous nous trouverons à la fin de la balade matinale. J’ai confiance dans les prévisions météo de cette journée. Prenez quelque chose à manger pour le déjeuner, pour vous et pour les autres si vous souhaitez partager une tarte ou un gâteau.

**14h30 :** Balade sur la côte pour parler des plantes sauvages, leurs bienfaits ou celles identifiées comme comestibles. Prenez des sacs papiers avec vous et un couteau si vous souhaitez cueillir des plantes.

**16h30 :** Fin de la sortie

Gratuit

Cette journée est proposée pour ceux et celles qui veulent entendre du breton et faire connaissance avec la côte trégastelloise. Le matin : ramassage des déchets, le midi : pic-nic et l'aprem : balade

