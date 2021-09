Faire carrière dans la musique MaMA Convention, 13 octobre 2021, Paris.

Faire carrière dans la musique

MaMA Convention, le mercredi 13 octobre à 16:45

Avis à tou.te.s les jeunes professionnel.le.s ayant fait leurs premiers pas dans l’industrie musicale ou souhaitant y travailler, ce panel plébiscité chaque année est de retour et c’est exactement ce qu’il vous faut ! Deux pointures du milieu avant 40 ans et mentor.e.s de l’édition 2021 des #PrixLNO, répondront à vos questions sur le milieu de la musique et partageront autant leurs conseils que leur expérience. NB : Une initiative unique et paritaire en partenariat avec le CNM et le MaMA pour mettre en lumière, en valeur et en réseau les jeunes pros de moins de 30 ans de la filière musique française.

La conférence annuelle de La Nouvelle Onde

