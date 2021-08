Albi INU Champollion,81000 Albi Albi, Tarn Faire carrière à Rome INU Champollion,81000 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Jeudi 9 septembre —————– 13H30-14H : ACCUEIL ET INTRODUCTION 14h-14h30 : Audrey Bertrand (Université Gustave Eiffel – Laboratoire ACP) – Des carrières politiques au miroir de la colonisation (des débuts de la République au IIIe s. av. n.è.) 14h30-15h00 : Ghislaine Stouder (Université de Poitiers – Laboratoire HeRMA EA 3811) – Des diplomates de carrière à Rome ? 15h-15h30 : Thibaud Lanfranchi (Université Toulouse 2 Jean Jaurès – EA 4601 PLH-ERASME) – Une carrière des tribuns militaires à pouvoir consulaire ? 15H30-16H00 : DISCUSSIONS 16H00-16H30 : PAUSE-CAFÉ 16h30-17h00 : Pierangelo Buongiorno (Università di Macerata) – Un popolo di iuris periti? ‘Herkunft’ e ‘soziale Stellung’ dei giuristi repubblicani, 70 anni dopo Kunkel» 17h-17h30 : Philippe Le Doze (Université Rennes 2 – UMR 6566 CReAAH) – Faire carrière à Rome : le cas des hommes de lettres 17h30-18h00 : Mattia Balbo (Università degli Studi di Torino) – Politique et économie à l’âge d’or de la censure (IIIe-IIe s. av. J-C.) 18h-18H30 : DISCUSSIONS Vendredi 10 septembre ——————— 8H-08H30 : ACCUEIL 8h30-09h00 : Cyrielle Landrea (Université Bretagne Sud – TEMOS 9016) – Faire carrière dans l’ombre de ses frères : le cas de C. Claudius Pulcher (pr. 56) 9h00-09h30 : Guillaume de Meritens (École française de Rome) – Cedant arma togae : la carrière politique du fils de Cicéron, des guerres civiles au Principat 9h30-10h00 : Daniele Miano (Université d’Oslo) – Le praefectus Capuam Cumas : Entre fantôme historiographique et réalité 10H00-10H30 : DISCUSSIONS 10H30-11H00 : PAUSE-CAFÉ 11h00-11h30 : Robinson Baudry (Université Paris X Nanterre, ArScAn UMR 7041) – Carrière et défaites électorales lors des deux derniers siècles de la République romaine 11h30-12h00 : Clément Chillet (Université Grenoble Alpes ; LUHCIE, EA 7421) – « Faire faire carrière à Rome » ou les élus malgré eux. 12h00-12h30 : Raphaëlle Laignoux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UMR 8210 ANHIMA) – Cursus libertorum : quand les affranchis font carrière pendant les guerres civiles 12H30-13H00 : DISCUSSIONS 13H00-14H30 : REPAS 14h30-15h00 : Cristina Rosillo-López (Universidad Pablo de Olavide) – La importancia de las comisiones de redacción y de los consilia en el cursus honorum tardorrepublicano 15h00-15h30 : Bertrand Augier (Université de Nantes – CRHIA) – « Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient ». Des carrières d’officiers à la fin de la période républicaine ? 15h30-16h00 : Alexandre Vincent (Université de Poitiers – Laboratoire HeRMA EA 3811) – Tubas uirumque cano : les carrières militaires des musiciens 15H30-16H00 : DISCUSSIONS 16h30-17h00 : Frédéric Hurlet (Université Paris X Nanterre, ArScAn UMR 7041) – Conclusions Contact : [karen.chevalier@univ-jfc.fr](mailto:karen.chevalier@univ-jfc.fr) Colloque internationnal INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

