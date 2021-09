Faire appel à l’innovation comme réponse aux défis urbains. Le Dôme, 7 octobre 2021, Caen.

Faire appel à l’innovation comme réponse aux défis urbains.

Le Dôme, le jeudi 7 octobre à 18:30

*** Jeudi 07 octobre 2021, 18h30-20h30 *** Lancement du labo urbain FAIRE APPEL A L’INNOVATION COMME REPONSE AUX DEFIS URBAINS, ON SE LANCE ? Le Pavillon de L’Arsenal, centre d’urbanisme et d’architecture de Paris, lance depuis quatre ans un appel à projets pour accompagner des pistes de recherches et d’innovations répondant aux grands défis urbains : proximité, soins, nature, énergie, matérialité, sécurité, mobilité, stock, flux… Alexandre Labasse, architecte, directeur général et Julien Pansu, architecte, directeur de la communication du Pavillon de l’Arsenal ont répondu avec enthousiasme à notre proposition de présenter cette plateforme en compagnie de trois lauréats*. Ce sera l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble sur la manière de lancer un appel à projets urbains innovants « à la mode de Caen », en direction des jeunes entrepreneurs, chercheurs, étudiants et de les accompagner. L’occasion de mettre en valeur nos savoir-faire et nos ressources en valorisant le potentiel de notre territoire pour plus de durabilité ! *Les trois projets lauréats présents (sous réserve) : . Projet Fabrick, matériau de construction ou d’aménagement fait à partir de tissu recyclé . Projet transformations pavillonnaire : comment faire de la micro promotion avec les habitants pour densifier et préserver les zones pavillonnaires. . Projet Architecture et biodiversité : comment permettre au vivant de coloniser l’architecture ? Animation : Christine Leconte, architecte-urbaniste, membre du commissariat collégial de la biennale. ° En partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal. Programmation Before Turfu Festival. ° Au Dôme. Gratuit. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : [[https://www.helloasso.com/…/biennale-6-lancement-du](https://www.helloasso.com/…/biennale-6-lancement-du)](https://www.helloasso.com/…/biennale-6-lancement-du)… ° + d’info: [www.faireparis.com](http://www.faireparis.com) / [www.pavillon-arsenal.com](http://www.pavillon-arsenal.com) —– ◾ Cet appel à projet est programmé dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021. ◾ ° SITE INTERNET [www.biennalearchi-caen.com](http://www.biennalearchi-caen.com) ° PROGRAMME COMPLET à télécharger [[https://cutt.ly/EEwsnia](https://cutt.ly/EEwsnia)](https://cutt.ly/EEwsnia) ° PASS SANITAIRE : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Crédit photo : Laurent Grandadam / IUDO

Entrée libre, gratuit, places limitées, sur inscription

Lancement du labo urbain

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel, Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T20:30:00