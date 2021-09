Faire appel à l’innovation comme réponse aux défis urbains Caen, 7 octobre 2021, Caen.

Faire appel à l’innovation comme réponse aux défis urbains 2021-10-07 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-07 20:30:00 20:30:00 Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

Le Pavillon de L’Arsenal, centre d’urbanisme et d’architecture de Paris, lance depuis quatre ans un appel à projets pour accompagner des pistes de recherches et d’innovations répondant aux grands défis urbains : proximité, soins, nature, énergie, matérialité, sécurité, mobilité, stock, flux…

Alexandre Labasse, architecte, directeur général et Julien Pansu, architecte, directeur de la communication du Pavillon de l’Arsenal ont répondu avec enthousiasme à notre proposition de présenter cette plateforme en compagnie de trois lauréats*.

Ce sera l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble sur la manière de lancer un appel à projets urbains innovants « à la mode de Caen », en direction des jeunes entrepreneurs, chercheurs, étudiants et de les accompagner. L’occasion de mettre en valeur nos savoir-faire et nos ressources en valorisant le potentiel de notre territoire pour plus de durabilité !

*Les trois projets lauréats présents (sous réserve) :Projet Fabrick, matériau de construction ou d’aménagement fait à partir de tissu recycléProjet transformations pavillonnaire : comment faire de la micro promotion avec les habitants pour densifier et préserver les zones pavillonnaires.Projet Architecture et biodiversité : comment permettre au vivant de coloniser l’architecture ?

Animation : Christine Leconte, architecte-urbaniste, membre du commissariat collégial de la biennale.

Informations pratiques

Gratuit. Places limitées, inscription nécessaire sur Helloasso.Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.Programm complet de la Biennale disponible ici.

En partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal. Programmation Before Turfu Festival.

Cet appel à projet est programmé dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Crédit photo : Laurent Grandadam / IUDO



