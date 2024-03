Fair-play : Temps fort du mois de Mars Forum des images Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

.Tout public. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Suite et fin de la thématique sur les relations entre le sport et l’art, la règle et le jeu.

Comment le cinéma, la BD ou le jeu vidéo représentent‑ils le sport et les sportif·ves ? L’esprit d’équipe peut‑il s’étendre à une société tout entière ?

Ce mois-ci, il sera notamment question de cyclisme et de dopage, d’escrime et de manga, de hip-hop et de roller derby, et de Jean-Claude Van Damme.

Temps fort du mois de Mars

Retrouvez ici la page dédiée à la thématique « Fair-play »

Rencontres :

• dimanche 10 mars à 18h : Table ronde : Révolution ! Des terrains aux représentations

Réunissant une professeure, une historienne, une journaliste et deux autrices, cette table ronde a pour ambition d’embrasser la révolution actuelle en jeu autour de la figure de la sportive, tout en explorant la généalogie de cet archétype tantôt stéréotypé, tantôt émancipateur.

Dans le cadre du Week-end « Le sport autrement » , programmé en partenariat avec Yann Descamps, maître de conférences en histoire du sport à l’université de Franche Comté.

Avec Diane Truc et Rutile, autrices du roman graphique Colossale, Anaïs Bohuon, professeure des universités, et Mejdaline Mhirji, rédactrice en chef du magazine Les Sportives.

• mercredi 13 mars à 18h30 : Se doper ou partir, rencontre avec Christophe Bassons et Seghir Lazri

Animée par Virginie Plaut (journaliste)

• mercredi 20 mars à 18h30 : Rencontre avec l’escrimeur Enzo Lefort et la dessinatrice Madana

Le manga Enzo (Blacklephant éditions) s’inspire de l’histoire d’Enzo Lefort, champion olympique et champion du monde d’escrime, qui incarne avec charisme les valeurs de ce sport.

L’occasion de retracer son parcours et sa mise en récit et en images, en compagnie de la mangaka Madana, avec exercice de dessin en direct.

Animée par Xavier Guilbert (spécialiste BD).

Éloge du mauvais geste :



Une série de films et rencontres sur les tricheries et les fameux coups de pied, de tête ou de main entrés dans la légende.

Vendredi 1 mars à 21h : Coup de tête, de Jean-Jacques Annaud

François Perrin, footballeur et forte tête, se fait renvoyer de son équipe et de l’usine où il travaille, avant d’être accusé à tort de viol. Une satire savoureuse des magouilles de la bourgeoisie de province.

Vendredi 1 mars à 21h : Borg/McEnroe, de Janus Metz

Wimbledon, 1980. L’impassible Björn Borg et l’irascible John McEnroe s’affrontent dans une finale de légende. Servie par ses acteurs, la reconstitution d’une des grandes rivalités sportives du siècle.

Film également programmé jeudi 21 mars à 18h30

jeudi 7 mars à 21h15 : Moi, Tonya, de Craig Gillespie

Biopic corrosif aux faux airs de documentaire, ce film retrace la fameuse affaire Tonya Harding-Nancy Kerrigan, et réhabilite, grâce à l’interprétation de Margot Robbie, la patineuse artistique déchue.

mercredi 13 à 21h : L’Équipier, de Kieron J. Walsh

Tour de France 98. Un cycliste expérimenté qui rêve du maillot jaune se retrouve sur la touche. Mais une erreur élimine un autre coéquipier… Une plongée dans les coulisses du cyclisme professionnel.

Présenté par Christophe Bassons (ancien coureur cycliste, engagé dans la lutte contre le dopage).

Vendredi 15 mars à 20h30 :: The Program de Stephen Frears

L’histoire du scandale sportif du siècle : le dopage du coureur cycliste américain Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour de France, révélé par le journaliste sportif d’investigation David Walsh. Passionnant.

