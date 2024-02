Fair-play : Temps fort du mois de Février Forum des images Paris, vendredi 2 février 2024.

Du vendredi 02 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, les sportifs et les sportives ont carte blanche au Forum des images. Mais la notion de fair-play ouvre quantité de fenêtres sur le monde contemporain, bien au‑delà du domaine sportif…

Double Séance mixte :

L’achat d’un billet pour un des films donne accès gratuit au 2e, dans la limite des places disponibles. (retrait en caisse le jour de la projection).

Samedi 17 février : Spécial coups et blessures

Moi, Tonya, de Caig Gillepsie, 18h30

The Wrestler, de Darren Aronofsky, 20h30

Jeudi 22 février : Hors-jeu : le fair-play conjugal

Fair Play, de Chloé Domont, 18h30

La Guerre des Rose, de Danny de Vito , 20h30

Dimanche 25 février : Spécial Brad Pitt

Troie, de Wolfgang Petersen, 17h

Le Stratège, de Bennett Miller , 20h30

Mercredi 28 février : Spécial Tennis

5e set, de Quentin Reynaud, 18h30

Terre battue, de Stéphane Demoustier (en sa présence), 20h30

Rencontre et carte blanche, avec Aya Cissoko :

Aujourd’hui écrivaine, Aya Cissoko a été trois fois championne du monde de boxe avant de raccrocher les gants et d’intégrer Sciences-Po.

• Samedi 10 février :

Raging Bull de Martin Scorsese, 15h

Rencontre, 18h30

La Beauté du geste de Sho Miyake, 20h30

• Dimanche 11 février :

Rengaine de Rachid Djaïdani, 20h30

Cours de cinéma :

• Vendredi 9 février à 18h30 : Sport au cinéma, un geste politique ?

Le sport au cinéma, c’est souvent l’histoire de perdant·es, d’outsiders, de femmes et d’hommes en lutte. Durant ces 120 ans d’histoire commune, cette geste moderne et populaire a souvent privilégié le chemin du fair-play à celui des médailles. Et si le sport au cinéma était avant tout politique ?

Cours de cinéma par Julien Camy (journaliste et cinéaste, auteur de Sport et Cinéma).

Suivi à 20h45 par la séance : Le Prix d’un homme de Lindsay Anderson , présenté par Julien Camy



• Vendredi 16 février à 18h30: Le film de boxe : le combat d’un genre

Qu’apporte le regard féminin au film de boxe ? Explorons l’histoire du cinéma à la rencontre de la fidèle compagne du boxeur ou de l’incarnation féminine de la virilité et voyons pourquoi les films de boxe conjugués au féminin constituent une révolution à l’écran.

Cours de cinéma par Myriam Mellouli (docteure en études cinématographiques).

Suivi à 21h par la séance : Million Dollar Baby, de Clint Eastwood.



• Vendredi 23 février à 18h30: Du sexisme dans le sport… et à l’écran

Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles, dont les dénonciations se font désormais plus nombreuses, de la question d’une « nature masculine » du sport à celle de la féminité des sportives, retour sur le sexisme dans le sport et les représentations du sport au féminin.

Cours de cinéma par Béatrice Barbusse (sociologue, ancienne sportive de haut niveau).

Suivi à 21h par la séance : La Bataille des sexes, de Jonathan Dayton et Valerie Faris

Journée spécial « Filmez le sport ! » : samedi 24 février

We Are People, de Philippe Fontana (en sa présence), à 14h30

À travers le parcours de Michaël Jérémiasz, médaillé paralympique de tennis-fauteuil, ce documentaire retrace 150 ans de lutte pour le handisport et donne la parole à celles et ceux qui ont fait bouger les lignes.

Table ronde: Le cinéma et l’audiovisuel au service des sujets sociétaux du sport : Animé par Lilia Douihech-Slim (vice-présidente du think tank « Sport et Citoyenneté »), à 18h

Pourquoi et comment les films ou séries de fiction, documentaires ou encore d’animation sur le sport ont-ils un rôle utile à jouer pour traiter des sujets de société ?



En présence de Charlène Favier (réalisatrice), Philippe Fontana (réalisateur), Simon Latournerie (directeur général de l’association Colosse aux pieds d’argiles), Nicolas Vandenelsken (éco-aventurier, fondateur de l’association Uni-Vert Sport et de l’Institut du sport durable) et Myriam Weil (productrice).



Slalom, de Charlène Favier (en sa présence), à 20h30

Un premier long métrage saisissant qui dépeint avec finesse les ressorts d’une relation toxique dans un milieu compétitif.

Séances Hors-jeu :



Jeudi 15 février : le fair-play financier

Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese, 20h

DiCaprio est au sommet de son art dans cette histoire d’escroc trader enivré par l’argent facile et la drogue. Un portrait corrosif du monde de la finance, entre répliques culte et fêtes décadentes.

Jeudi 27 février : code d’honneur

Contes cruels du Bushido, de Tadashi Imai, 21h

Initié par le suicide de sa fiancée, un homme est submergé par les cruautés subies par ses ancêtres depuis le XVIIe siècle sous le nom du code d’honneur : bushido.

Un chef-d’œuvre du cinéma japonais.

Ours d’or, Berlinale 1963.

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/fair-play +33144766300 contact@forumdesimages.fr

