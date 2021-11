Fair-E Immersion Brest, 18 juin 2022, Brest.

Fair-E Immersion Les Capucins, Brest 25 Rue de Pontaniou Brest

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 21:30:00 Les Capucins, Brest 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200

À travers les différents espaces des Ateliers des Capucins, laissez-vous entraîner et surprendre par le mouvement de propositions chorégraphiques in situ imaginées spécialement pour ce lieu de culture et de vie brestois par le collectif FAIR-E, à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne depuis janvier 2019. Avec cette déambulation, les artistes invitent les spectateur·ice·s à découvrir leurs univers issus du hip hop et de toutes ses influences, donnant à voir le reflet d’une nouvelle génération de chorégraphes. Performances, extraits de pièces, créations participatives, jam et DJ sets ponctueront ce temps artistique afin de faire résonner le plaisir du partage et de la danse à travers tout le site des Capucins.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/FAIR-E-Immersion.html

Les Capucins, Brest 25 Rue de Pontaniou Brest

