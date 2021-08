Faim d’histoires – Balade contée Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, 11 septembre 2021, Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie.

Faim d’histoires – Balade contée 2021-09-11 16:00:00 – 2021-09-11 18:30:00

Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

EUR Dans une ambiance de galéjades, le conteur vous livre un menu d’histoires salées, poivrées, sucrées, avec un ogre par-ci, un paysan par-là, sans oublier bien sûr des récits où l’on modère les petits verres et autres liqueurs (en toute modération !).

Le principe est appétissant : plus on nourrit le conteur, plus il raconte !

Entrecoupée de pauses dégustation au long du parcours (4 km), vous retrouverez les producteurs locaux en fin de balade.

cc@brionnaissudbourgogne.fr +33 3 85 26 52 20

