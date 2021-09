Faim d’été Seignosse, 25 septembre 2021, Seignosse.

Faim d’été 2021-09-25 – 2021-09-26

Seignosse Landes Seignosse

FAIM D’ÉTÉ, festival local & gratuit, les 25 et 26 septembre au parc du stade Gilles Hiriart à Seignosse Bourg.

Un évènement local, culturel et original avec au programme : concerts, DJ’s, initiation au mix, stands et animations…

Restauration & buvette, fresque street-art participative, artistes locaux.

Programmation :

– 25/08 de 12h à 23h30 : Journée dédiée aux musiques actuelles.

Open platines, initiation au Djing

DJ sets by Little Family : Adel – Dvd – E Darta – Fanette – L’Hkléon – Linoa – Marius – No Art – Noirmatt – Remi Siku – Rem’s Martinez

– 26/08 de 10h à 20h : Journée dédiée à un public plus familial.

De 10h à 15h : professeurs et élèves du Conservatoire de Musique de de Danse des Landes jouent leur programme : musique classique, bal gascon avec musiques traditionnelles…

De 15h à 20h : concerts : Boom Ditty, TömTom, TeKeMat.

Evènement soumis au pass sanitaire.

Mairie de Seignosse / Little Festival

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT Seignosse