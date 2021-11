Coulaines Coulaines Coulaines, Sarthe « FAIM DE SERIES » À L’ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines Coulaines Catégories d’évènement: Coulaines

Sarthe

« FAIM DE SERIES » À L’ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines, 27 novembre 2021, Coulaines. « FAIM DE SERIES » À L’ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Espace Culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines

2021-11-27 – 2021-11-27 Espace Culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde

Coulaines Sarthe Coulaines Un spectacle drôle et interactif par la troupe mancelle de comédiens improvisateurs amateurs

Fans de séries TV ? Frustrés d’attendre la diffusion du prochain épisode ? Agacés de vous faire spoiler un épisode ? Une caméra, un clap, des comédiens, un showrunner : les Candiratons vous invitent à assister au tournage en direct de votre série préférée et à participer à son élaboration. Politique, hospitalière, policière, soap… que choisirez-vous ? Théâtre d’improvisation par Les candiratons +33 2 43 74 35 10 Un spectacle drôle et interactif par la troupe mancelle de comédiens improvisateurs amateurs

Fans de séries TV ? Frustrés d’attendre la diffusion du prochain épisode ? Agacés de vous faire spoiler un épisode ? Une caméra, un clap, des comédiens, un showrunner : les Candiratons vous invitent à assister au tournage en direct de votre série préférée et à participer à son élaboration. Politique, hospitalière, policière, soap… que choisirez-vous ? Espace Culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Coulaines, Sarthe Autres Lieu Coulaines Adresse Espace Culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde Ville Coulaines lieuville Espace Culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines