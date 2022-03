FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Une bande de mercenaires transformera le roman de Céline Minard, Faillir Être Flingué, en rituel, spectacle, western, phénomène, chorale qui va s’appeler pareil : Faillir Être Flingué !

Parce que c’est dangereux. Parce que c’est à la source de notre imaginaire. Ils convergent vers la Ville ! La ville est une Zone. Sans fondations.

Ils vont se rencontrer, se battre, s’entraîner, s’organiser, se la jouer cow-boy, se la jouer cheval, se la jouer torrent, devenir des Sioux ! Une bande de mercenaires transformera le roman de Céline Minard, Faillir Être Flingué, en rituel, spectacle, western, phénomène, chorale qui va s’appeler pareil : Faillir Être Flingué !

