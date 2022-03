Faillir être flingué Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Faillir être flingué Théâtre Sorano, 11 mai 2022, Toulouse. Faillir être flingué

du mercredi 11 mai au jeudi 12 mai à Théâtre Sorano

### Théâtre – Création **Présenté avec le [ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/faillir-etre-flingue/)** Ils convergent vers la Ville ! La ville est une Zone. Sans fondations. Ils vont se rencontrer, se battre, s’entraîner, s’organiser, se la jouer cow-boy, se la jouer cheval, se la jouer torrent, devenir des Sioux ! Une bande de mercenaires transformera le roman de Céline Minard, Faillir Être Flingué, en rituel, spectacle, western, phénomène, chorale qui va s’appeler pareil : Faillir Être Flingué ! Parce que c’est dangereux. Parce que c’est à la source de notre imaginaire. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/faillir-etre-flingue/2022-05-10/) ![]() ### Infos Pratiques * Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 mai à 20h

De 8 € à 22 €

Culture Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T21:59:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Sorano Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre Sorano Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre Sorano Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Faillir être flingué Théâtre Sorano 2022-05-11 was last modified: by Faillir être flingué Théâtre Sorano Théâtre Sorano 11 mai 2022 Théâtre Sorano Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne