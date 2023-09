Cet évènement est passé La faïencerie du chantier d’insertion ouvre ses portes ! Faïencerie de Rigné – Chantier d’insertion du CIAS Thouarsais Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars La faïencerie du chantier d’insertion ouvre ses portes ! Faïencerie de Rigné – Chantier d’insertion du CIAS Thouarsais Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. La faïencerie du chantier d’insertion ouvre ses portes ! 16 et 17 septembre Faïencerie de Rigné – Chantier d’insertion du CIAS Thouarsais Gratuit. Entrée libre. Le volet faïencerie participe au développement patrimonial du territoire en faisant revivre des techniques et une activité thouarsaise qui a perduré pendant 3 siècles. Ce type de faïence reconnu par les experts permet de revaloriser de vieux métiers.

Découverte, démonstration et initiation de la pratique du métier de céramiste vous seront proposées. La boutique sera ouverte où vous pourrez passer des commandes. Faïencerie de Rigné – Chantier d’insertion du CIAS Thouarsais 1 rue de la faïencerie Rigné, 79100 Mauzé-Thouarsais Thouars 79100 Mauzé-Thouarsais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 96 07 58 https://www.thouars-communaute.fr/economie-emploi-chantiers-insertion Dans l’Ancien Régime, la faïence de Rigné était une production locale et reconnue. Aujourd’hui, la tradition se perpétue avec la faïencerie gérée par le centre communal d’action sociale de Thouars. Destiné à l’origine à favoriser l’insertion de femmes en difficulté, le chantier offre du travail à 12 personnes, hommes et femmes confondus, qui se retrouvent 26 heures par semaine encadrés par une technicienne. Demandeurs d’emploi de longue durée, ils ont intégré l’atelier à l’issue d’un jury de recrutement et bénéficient de contrats de 4 mois renouvelables jusqu’à 2 ans ; une étape dans leur parcours d’insertion et un emploi partie intégrante de leur accompagnement socioprofessionnel. Associations, collectivités et particuliers constituent la clientèle de l’atelier qui a pour marque de fabrique le travail sur commande avec personnalisation des formes et des motifs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du CIAS Thouarsais
1 rue de la faïencerie Rigné, 79100 Mauzé-Thouarsais
Thouars
Deux-Sèvres

