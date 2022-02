Fahrenheit 451 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Théâtre. Le théâtre d’anticipation n’est pas si courant. Raison de plus pour découvrir Fahrenheit 451, une création remarquable où le théâtre se mêle à la musique, au chant et à l’enregistrement radiophonique. Dystopie nous entraînant dans un monde dictatorial où l’on brûle les livres pour empêcher le développement de la pensée, Fahrenheit 451 est un classique de la littérature écrit en 1953 par Ray Bradbury. En s’emparant de ce roman pour en livrer une libre adaptation, Mathieu Coblentz signe un spectacle singulier qui donne à entendre le texte du célèbre écrivain sous un jour nouveau. S’appuyant sur une mise en scène audacieuse, comédiens et musiciens célèbrent les livres et soulignent l’importance de l’Art pour lutter contre le contrôle des esprits. Totalement essentiel ! D’après Ray Bradbury

Théâtre Amer (Le Guilvinec, 29) JEUDI 9 JUIN 19h30 LE STELLA

1h30 / 13 €

