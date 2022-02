Fafa Carioca Trio La maison du chant, 19 mars 2022, Marseille.

Fafa Carioca Trio

La maison du chant, le samedi 19 mars à 20:30

Viagem c’est le voyage ! Celui qui nous fait rêver, nous invite ailleurs, loin de nos repères, à la rencontre de l’autre… C’est celui qui nous fait découvrir des possibles différents…Ici c’est un véritable voyage musical du Nord au Sud du Brésil qui nous est proposé, porté par un trio au sein duquel chacun distille avec justesse son univers allant du jazz aux musiques traditionnelles en passant par la chanson française, créant ainsi une alchimie sonore à l’originalité à la fois délicate et soutenue. Des terres arides du Sertão jusqu’aux plages d’Ipanema, entre Bossa nova, Samba, Mpb, ou encore Xote, Baião et autres rythmes nordestins, les tableaux se succèdent et nous transportent immanquablement de l’autre côté de l’Atlantique. De reprises de morceaux revisités de quelques grands artistes de la musique brésilienne, en compositions personnelles, Fafa Carioca nous conte ce voyage et nous livre, avec les musiciens qui l’accompagnent , une interprétation sensible et généreuse, tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie, d’un répertoire multicolore ! Fabienne ZAOUI : Voix et petites percussions Didier NORMAND : Guitare Caroline GUIBEAUD : Accordéon

8€ + 3€ d’adhésion à La Maison Du Chant

♫Musiques et chants du Brésil♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00