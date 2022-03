FAFA CARIOCA TRIO Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

FAFA CARIOCA TRIO Viagem ! Viagem c’est le voyage… Celui qui nous fait rêver, nous invite ailleurs, loin de nos repères, à la rencontre de l’autre… C’est celui qui nous fait découvrir des possibles différents… Ici c’est un véritable voyage musical du Nord au Sud du Brésil qui nous est proposé. Des terres arides du Sertão jusqu’aux plages d’Ipanema, à travers un répertoire riche en sonorités, entre Bossa nova, Samba, Mpb, ou encore Xote, Baião et autres rythmes nordestins, les tableaux se succèdent et nous transportent immanquablement de l’autre côté de l’Atlantique. De reprises de standards mythiques revisités, en compositions personnelles, Fafa Carioca nous conte ce voyage et nous livre, avec les musiciens qui l’accompagnent, une interprétation sensible et généreuse, tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie, d’un répertoire multicolore ! Fabienne Zaoui [chant & petites percussions] Didier Normand [guitare] Gérald Seguin [percussions principales] RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 150€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 211h00 Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit près du bateau)

