FAFA CARIOCA TRIO & GUEST Centre culturel René Char, 16 juin 2022, Digne-les-Bains.

Centre culturel René Char, le jeudi 16 juin à 19:00

**Viagem…** _Viagem_ c’est le voyage ! Celui qui nous fait rêver, nous invite ailleurs, loin de nos repères, à la rencontre de l’autre… C’est celui qui nous fait découvrir des possibles différents… Ici c’est un véritable voyage musical du Nord au Sud du Brésil qui nous est proposé. Des terres arides du Sertão jusqu’aux plages d’Ipanema, à travers un répertoire riche en sonorités, entre Bossa nova, Samba, Mpb, ou encore Xote, Baião et autres rythmes nordestins, les tableaux se succèdent et nous transportent immanquablement de l’autre côté de l’Atlantique. De reprises de standards mythiques revisités, en compositions personnelles, Fafa Carioca nous conte ce voyage et nous livre, avec les musiciens qui l’accompagnent, une interprétation sensible et généreuse, tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie, d’un répertoire multicolore ! * **Fabienne Zaoui** [chant & petites percussions] * **Didier Normand** [guitare] * **Gérald Seguin** [percussions principales] **+ guest** [**[www.artsetmusiques.com/musique-du-monde/fafa-carioca/](www.artsetmusiques.com/musique-du-monde/fafa-carioca/)**](www.artsetmusiques.com/musique-du-monde/fafa-carioca/) **19h** **Centre culturel René-Char** **Entrée libre – Réservation conseillée le jour même** _En partenariat avec_ **_Arts et Musiques en Provence_**

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence



2022-06-16T19:00:00 2022-06-16T20:30:00