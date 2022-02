Fæ, Figures féminines des mythologies celtes Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre ———- **Vendredi d’expression de la MJC Toulouse Empalot** **Cie Cauldron ** Recherche sur les figures féminines dans les légendes gaéliques, une exploration au coeur de la mythologie des pays celtes. Malgré le caractère fantastique de ces héroïnes païennes, on reconnaît l’humaine et ses faiblesses, s’inscrivant dans une réalité contemporaine et évoluant avec poésie et humour, au travers de différents thèmes : amour, mort, batailles de chaque jour, espoir… **Avec** Steffie Van de Wynckel, Loïc Fanning et Gilles Pradel

Entrée libre dans la limite des places disponibles

