Fado, Histoire d’une chanteuse Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Fado, Histoire d’une chanteuse Cinéma Ermitage, 3 juin 2022, Fontainebleau. Fado, Histoire d’une chanteuse

Cinéma Ermitage, le vendredi 3 juin à 18:15

Ana Maria, une chanteuse talentueuse (Amália Rodrigues, la diva du Fado) fait ses débuts dans un bar d’Alfama. Son rapide succès va l’éloigner des siens, et notamment de Júlio, son premier amour. L’intrigue de cet enivrant mélodrame chanté anticipe de peu le lancement de la carrière internationale d’Amália Rodrigues, déjà convoitée par Hollywood l’année précédente. Avec Amália Rodrigues, Virgilio Teixeira En collaboration avec la Cinémathèque portugaise _Fado, L’histoire d’une Chanteuse_ (_Fado, História de uma Cantadeira_), Perdigo Queiroga, 1947 © Cinemateca Portuguesa

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:15:00 2022-06-03T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Cinéma Ermitage Adresse 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Cinéma Ermitage Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Cinéma Ermitage Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Fado, Histoire d’une chanteuse Cinéma Ermitage 2022-06-03 was last modified: by Fado, Histoire d’une chanteuse Cinéma Ermitage Cinéma Ermitage 3 juin 2022 Cinéma Ermitage Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne