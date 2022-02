Fado dans les veines Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 26 mars 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

Fado dans les veines Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue

2022-03-26 – 2022-03-26

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

COMPAGNIE MAGMA PERFORMING THÉÂTRE

Le Fado, symbole de la culture musicale portugaise ! L’auteure, metteuse en

scène et comédienne, Nadège Prugnard, aux origines portugaises, en a donc fait le support de sa dernière création.

Cette pièce a été écrite en résidence au Centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-lès-Avignon et a été sélectionnée par la Fédération des Amis du théâtre populaire dont font partie Les espaces culturels. Choisie par la Fédération, elle est donc en création au moment où ces lignes sont écrites.

C’est une histoire intime qui en est le socle car Nadège Prugnard a eu un grand père portugais, exilé en France lors de la dictature de Salazar et cette origine l’a poussée à mettre en scène l’histoire du Portugal d’hier et d’aujourd’hui mais aussi l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont fui leur pays asservi. C’est une sorte de cri qu’elle qualifie elle- même de « poème parlé-chanté ».

De belles surprises vous sont donc réservées avec Fado dans les veines dont la lecture a inspiré ces mots à Marina Da Silva dans L’Humanité « C’est un long poème surréaliste que cette artiste inclassable assène comme une boxeuse dansant ses coups sur un ring ».

Distribution :

Auteur, mise en scène et interprétation : Nadège Prugnard

Scénographe : Benjamin Lebreton

Interprétation : Charlotte Bouillot

Chanteuse de Fado et interprétation : Laura Tejeda en alternance avec Carina Salvado

Musique : Jérémy Bonnaud, Éric Exbrayat et Radoslaw Klukowski

Créateur lumière : Yoann Tivoli

SAMEDI 26 MARS

20h45

THÉÂTRE MUNICIPAL

1h30

TARIF B

TOUT PUBLIC

Un bord de scène sera proposé à l’issue de la représentation.

Venez découvrir, au Théâtre Municipal, samedi 26 mars, à 20h45, « Fado dans les veines » !

