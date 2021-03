Pennautier Pennautier Aude, Pennautier FADO DANS LES VEINES Pennautier Catégories d’évènement: Aude

« Fado dans les veines » réussit le pari de fixer ce qui circule, de mettre en mouvement des géographies stables dans une forme esthétique mi-parlée, mi-chantée. Ici, un seul cri d'amour, dont Nadège Prugnard garde le talent et le secret. Un Fado portugais porté par cette petite fille d'émigré comme ce chant/sang contestataire d'un régime autoritaire qui coule dans les veines des peuples déracinés et les soude sur les chemins de la vie. Nadège Prugnard a été lauréate 2020 du prix ARTCENA en catégorie écritures dramatiques pour ce texte. Texte lauréat de la co-production FATP 20/21

